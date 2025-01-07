serega2510 » 07 янв 2025, 19:36

Ребята, я начал недавно заниматься майнингом и мне надо создать биткоин кошелек. Опыта в этом деле сами понимаете, у меня нет и решал у вас спросить совета. Как можно создать биткоин кошелек? Где найти такую информацию или может есть подробная инструкция?