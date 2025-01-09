serega2510 » 09 янв 2025, 02:56

Здравствуйте, мне сможет кто-то ответить, очень желательно по личному опыту. Вы не знаете, какие комиссии взимаются за транзакции и пополнение кошелька на bitcoinru.org? И может вы знаете, где я смогу найти отзывы о bitcoinru.org от настоящих и только реальных людей?