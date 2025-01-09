Отзывы о bitcoinru.org

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Отзывы о bitcoinru.org

Новое сообщение serega2510 » 09 янв 2025, 02:56

Здравствуйте, мне сможет кто-то ответить, очень желательно по личному опыту. Вы не знаете, какие комиссии взимаются за транзакции и пополнение кошелька на bitcoinru.org? И может вы знаете, где я смогу найти отзывы о bitcoinru.org от настоящих и только реальных людей?


serega2510
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