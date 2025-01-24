Они решают такие задачи:
1.Запуск с нуля бесплатно: открытие ООО или ИП, выбор системы налогообложения, выбор ОКВЭД, выбор банка. Подключение к электронной отчетности и ЭДО.
2.Проработка финансовой модели.
3.Ведение учета под ключ.
4.Разблокировка счета.
5.Восстановление учета.
6.Консультации по оптимизации налогообложения.
7.Устранение недостоверности в ЕГРЮЛ генерального директора, учредителя, юридического адреса.
8.Ведение учета и сдача отчетности при ликвидации, ликвидационный баланс.
Оставить заявку на услуги бухгалтерского обслуживания можно на сайте https://moy-buhgalter.ru/