cossotectsuvwyi95 » 24 янв 2025, 14:11

Ищите надежную компанию по бухгалтерскому обслуживанию? Рекомендую обратиться в LEGIS PRO которые занимаются бухгалтерским обслуживанием бизнеса.

Они решают такие задачи:

1.Запуск с нуля бесплатно: открытие ООО или ИП, выбор системы налогообложения, выбор ОКВЭД, выбор банка. Подключение к электронной отчетности и ЭДО.

2.Проработка финансовой модели.

3.Ведение учета под ключ.

4.Разблокировка счета.

5.Восстановление учета.

6.Консультации по оптимизации налогообложения.

7.Устранение недостоверности в ЕГРЮЛ генерального директора, учредителя, юридического адреса.

8.Ведение учета и сдача отчетности при ликвидации, ликвидационный баланс.

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