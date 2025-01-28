cossotectsuvwyi95 » 28 янв 2025, 12:31

Лизинг – отличная альтернатива кредиту. В случае с лизингом процесс формальностей значительно проще. В пользу лизинга говорит и вопрос налогообложения. В зависимости от формы лизинга в состав необлагаемым налогом затрат могут быть включены лизинговые платежи. Таким образом, налоговая база и величина подоходного налога уменьшаются. Например в отличие от выдачи ипотечного кредита, при лизинге нет обязанности проверять кредитоспособность клиента. При этом договор лизинга, который был заключен между финансовым учреждением и предприятием, собственно не влияет на его кредитоспособность. Лизинг также дает вам возможность передать право собственности в конце срока действия договора.

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