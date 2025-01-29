Бухгалтерское обслуживание бизнеса в Санкт-Петербурге

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Бухгалтерское обслуживание бизнеса в Санкт-Петербурге

Новое сообщение serega2510 » 29 янв 2025, 11:00

Дорогие форумчане, помогите мне сориентироваться и понять. Как осуществляется взаимодействие с налоговыми органами и государственными контролирующими организациями в Санкт-Петербурге? Есть компании которые смогут мне предложить бухгалтерские услуги под ключ?


serega2510
Писатель
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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