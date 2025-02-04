serega2510 » 04 фев 2025, 19:08

Какие последствия наступают после признания физического лица банкротом по налоговым обязательствам? Пока не понимаю, стоит ли мне такое оформить или нет. Хотя, наверное и думать тут нечего, платить по счетам все равно не могу. Так что может кто подскажет мне отличного адвоката, который поможет мне с процедурой банкротство физических лиц по налогам?