Банкротство физических лиц по налогам

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Банкротство физических лиц по налогам

Новое сообщение serega2510 » 04 фев 2025, 19:08

Какие последствия наступают после признания физического лица банкротом по налоговым обязательствам? Пока не понимаю, стоит ли мне такое оформить или нет. Хотя, наверное и думать тут нечего, платить по счетам все равно не могу. Так что может кто подскажет мне отличного адвоката, который поможет мне с процедурой банкротство физических лиц по налогам?


serega2510
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