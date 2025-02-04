Банкротство физических лиц по налогам
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Банкротство физических лиц по налогам
Какие последствия наступают после признания физического лица банкротом по налоговым обязательствам? Пока не понимаю, стоит ли мне такое оформить или нет. Хотя, наверное и думать тут нечего, платить по счетам все равно не могу. Так что может кто подскажет мне отличного адвоката, который поможет мне с процедурой банкротство физических лиц по налогам?
- serega2510
- Писатель
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- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 26 ноя 2024, 02:44
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