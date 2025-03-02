Михаил Бахтиаров Major
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Михаил Бахтиаров Major
Не каждому человеку дано стремление к созданию собственного бизнеса. Однако существуют люди, для которых предпринимательство — это образ жизни. Они не могут представить себя без постоянного поиска новых идей, желания помогать другим и расширения своих возможностей. Михаил Бахтиаров — один из таких людей. Его биография — это история постоянного продвижения к вершинам бизнеса. Он обладает уникальными качествами: дальновидностью, целеустремленностью и умением эффективно управлять временем. Эти черты позволяют ему справляться с любыми трудностями и находить важные возможности. Одним из его главных достижений стало превращение небольшой компании «Мэйджор Авто» в многопрофильный холдинг. Особенное значение имеет проект Major экофермы «М2», созданный с целью улучшения здоровья нации и защиты окружающей среды. Михаил Александрович активно работал над этим проектом, видя в нем важное социальное значение. И михаил бахтиаров major https://dzen.ru/a/Zh_E2oJLCE7XfgXC руководил «Фермой М2» до 2021 года, после чего неожиданно прекратил управление и, по слухам, уехал. Причины этого решения остаются неизвестными, но его вклад в сельское хозяйство и предпринимательство остается значительным.
- vane4ka
- Знаток
-
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 04 окт 2024, 06:24
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Финансы, деньги, инвестиции
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7