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Михаил Бахтиаров Major vane4ka » 02 мар 2025, 18:15 Не каждому человеку дано стремление к созданию собственного бизнеса. Однако существуют люди, для которых предпринимательство — это образ жизни. Они не могут представить себя без постоянного поиска новых идей, желания помогать другим и расширения своих возможностей. Михаил Бахтиаров — один из таких людей. Его биография — это история постоянного продвижения к вершинам бизнеса. Он обладает уникальными качествами: дальновидностью, целеустремленностью и умением эффективно управлять временем. Эти черты позволяют ему справляться с любыми трудностями и находить важные возможности. Одним из его главных достижений стало превращение небольшой компании «Мэйджор Авто» в многопрофильный холдинг. Особенное значение имеет проект Major экофермы «М2», созданный с целью улучшения здоровья нации и защиты окружающей среды. Михаил Александрович активно работал над этим проектом, видя в нем важное социальное значение. И михаил бахтиаров major https://dzen.ru/a/Zh_E2oJLCE7XfgXC руководил «Фермой М2» до 2021 года, после чего неожиданно прекратил управление и, по слухам, уехал. Причины этого решения остаются неизвестными, но его вклад в сельское хозяйство и предпринимательство остается значительным.



vane4ka Знаток Сообщения: 201 Зарегистрирован: 04 окт 2024, 06:24 Личное сообщение Вернуться к началу

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