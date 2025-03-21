dmitrijaverin085 » 21 мар 2025, 04:41

Доброе утро, помогите мне советом и своей рекомендацией. В каких случаях использование кредитного плеча может быть выгодным, а в каких — рискованным? У меня опыта мало, точнее сказать его вообще нет, вот и решил у вас попросить помощи.