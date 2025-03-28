Сложная ситуация с долгами, хочется договориться без суда.

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Сложная ситуация с долгами, хочется договориться без суда.

Новое сообщение Harlitood » 28 мар 2025, 13:45

Сложная ситуация с долгами, хочется договориться без суда. Какие есть способы урегулировать вопрос, чтобы условия были реально выполнимыми?


Harlitood
Фанат
 
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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