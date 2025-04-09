Крипторынок лихорадит
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Крипторынок лихорадит
На форуме https://www.strategium.ru/forum/crypto активно обсуждают последние колебания курса BTC и ETH. Многие пользователи делятся прогнозами: одни ждут роста после коррекции, другие готовятся к дальнейшему падению. Особое внимание уделяют альткоинам – некоторые видят в них потенциал для краткосрочной прибыли.
- Кака
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 10 дек 2020, 14:05
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