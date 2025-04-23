Где открыть счет
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Где открыть счет
Всем привет, подскажите, где открыть счёт ИП, чтобы без лишней волокиты, очередей и звонков?
- Jimbey
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 мар 2025, 19:49
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Re: Где открыть счет
Привет. Попробуй Бланк — всё без визита, ни одного звонка, всё подписываешь онлайн.
- Blinn
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 мар 2025, 19:00
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Re: Где открыть счет
Это надёжный сервис? А то много сейчас банков с мутными условиями.
- Jimbey
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 мар 2025, 19:49
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Re: Где открыть счет
Бланк лицензирован, всё официально. У них удобные тарифы, нормальный интернет-банк, подключение эквайринга и напоминания — для ИП https://blanc.ru/rko прям отлично. Даже если вы только начинаете, можно сразу настроить шаблоны платежей, автоплатежи и вести расчёты с клиентами.
- Blinn
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 10 мар 2025, 19:00
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Re: Где открыть счет
Спасибо вам за совет!
- nanafashionable
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 27 фев 2025, 13:00
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Re: Где открыть счет
Недавно обратил внимание на предложение ОТП Банка по накопительному счету для владельцев Premium-карт. Меня, как клиента, приятно удивила возможность получать ощутимый доход, просто пользуясь дебетовой картой для повседневных покупок. При выполнении условий по сумме трат, ставка по накопительному счету становится весьма привлекательной, особенно учитывая ежемесячную выплату процентов.
Стабильность и опыт ОТП Банка на рынке также добавляют уверенности. Это разумный способ использовать привычные финансовые инструменты для получения дополнительной выгоды, не требующий сложных манипуляций. Возможность ознакомиться с подробными условиями онлайн и в приложении банка – еще один плюс в пользу удобства и доступности.
- gerda274
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 01 мар 2025, 12:09
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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