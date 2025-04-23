Где открыть счет

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Где открыть счет

Новое сообщение Jimbey » 23 апр 2025, 02:00

Всем привет, подскажите, где открыть счёт ИП, чтобы без лишней волокиты, очередей и звонков?


Jimbey
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 мар 2025, 19:49
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Re: Где открыть счет

Новое сообщение Blinn » 23 апр 2025, 02:12

Привет. Попробуй Бланк — всё без визита, ни одного звонка, всё подписываешь онлайн.
Blinn
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 мар 2025, 19:00
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Re: Где открыть счет

Новое сообщение Jimbey » 23 апр 2025, 02:23

Это надёжный сервис? А то много сейчас банков с мутными условиями.
Jimbey
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 мар 2025, 19:49
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Re: Где открыть счет

Новое сообщение Blinn » 23 апр 2025, 02:33

Бланк лицензирован, всё официально. У них удобные тарифы, нормальный интернет-банк, подключение эквайринга и напоминания — для ИП https://blanc.ru/rko прям отлично. Даже если вы только начинаете, можно сразу настроить шаблоны платежей, автоплатежи и вести расчёты с клиентами.
Blinn
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 мар 2025, 19:00
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Re: Где открыть счет

Новое сообщение nanafashionable » 27 май 2025, 23:03

Спасибо вам за совет!
nanafashionable
Читатель
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 27 фев 2025, 13:00
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Re: Где открыть счет

Новое сообщение gerda274 » 27 май 2025, 23:30

Недавно обратил внимание на предложение ОТП Банка по накопительному счету для владельцев Premium-карт. Меня, как клиента, приятно удивила возможность получать ощутимый доход, просто пользуясь дебетовой картой для повседневных покупок. При выполнении условий по сумме трат, ставка по накопительному счету становится весьма привлекательной, особенно учитывая ежемесячную выплату процентов.

Стабильность и опыт ОТП Банка на рынке также добавляют уверенности. Это разумный способ использовать привычные финансовые инструменты для получения дополнительной выгоды, не требующий сложных манипуляций. Возможность ознакомиться с подробными условиями онлайн и в приложении банка – еще один плюс в пользу удобства и доступности.

gerda274
Читатель
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 01 мар 2025, 12:09
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