Как создать ссылку на оплату онлайн?

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Как создать ссылку на оплату онлайн?

Новое сообщение polinalaxt2 » 27 апр 2025, 22:15

Подскажите мне, как создать ссылку на оплату онлайн? Не могу найти интересующую информацию, а ищу не первый день. Как мне быть в этой ситуации?


polinalaxt2
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Re: Как создать ссылку на оплату онлайн?

Новое сообщение sergey1812 » 27 апр 2025, 22:53

Если вас интересует, как создать ссылку на оплату онлайн delo.ru/services/invoicing, тогда эта страница сайта Делобанка точно вам подойдет. Как вы видите, тут в подробностях рассказали о данной услуге и её преимуществах. А еще на сайте можно узнать о преимуществах самого банка, как стать клиентом в целом и какой тарифный план лучше выбрать.
sergey1812
Читатель
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 09 апр 2025, 18:39
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