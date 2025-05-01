Финансовое планирование

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Финансовое планирование

Новое сообщение Anahar » 01 май 2025, 10:06

Хочу научиться составлять финансовые планы для малого бизнеса. Есть ли какие-то понятные руководства для начинающих? Всё, что находил, слишком заумно написано.


Anahar
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 янв 2025, 12:32
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Re: Финансовое планирование

Новое сообщение Kendonar » 01 май 2025, 11:36

Недавно сам искал что-то простое, без перегруза теорией. Попал на материал, который как раз пошагово объясняет, https://aspro.finance/blog/kak-sostavit-finplan/. Очень помог структурировать свои расходы и прогнозировать выручку. После составления первого плана появилось понимание, куда уходит прибыль и как её удержать.
Kendonar
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16 янв 2025, 12:34
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