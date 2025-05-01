Финансовое планирование
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Финансовое планирование
Хочу научиться составлять финансовые планы для малого бизнеса. Есть ли какие-то понятные руководства для начинающих? Всё, что находил, слишком заумно написано.
- Anahar
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 янв 2025, 12:32
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Re: Финансовое планирование
Недавно сам искал что-то простое, без перегруза теорией. Попал на материал, который как раз пошагово объясняет, https://aspro.finance/blog/kak-sostavit-finplan/. Очень помог структурировать свои расходы и прогнозировать выручку. После составления первого плана появилось понимание, куда уходит прибыль и как её удержать.
- Kendonar
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 янв 2025, 12:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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