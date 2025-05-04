В ритуальных службах Московской области можно ли сразу заказать всё — от венка до катафалка?

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В ритуальных службах Московской области можно ли сразу заказать всё — от венка до катафалка?

Новое сообщение Karoline » 04 май 2025, 17:57

В ритуальных службах Московской области можно ли сразу заказать всё — от венка до катафалка?

Не хочется бегать по разным адресам в такой момент, хочется всё оформить в одном месте.



Karoline
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Re: В ритуальных службах Московской области можно ли сразу заказать всё — от венка до катафалка?

Новое сообщение JamesReus » 04 май 2025, 18:34

Вот туда никто не торопится, но когда надо — всё должно быть чётко. А то безалаберности и так хватает в жизни, не хватало и после.
JamesReus
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Re: В ритуальных службах Московской области можно ли сразу заказать всё — от венка до катафалка?

Новое сообщение Paris » 04 май 2025, 19:20

Смерть близкого — это всегда неожиданно. Мы не знали, с чего начать. Хорошо, знакомые подсказали https://vash-ritual.ru — сразу почувствовали, что здесь работают с уважением. Все организовали — от морга до кладбища. Без давления, с пониманием. Цены прозрачные, люди тактичные. Очень помогли в трудный момент.
Paris
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