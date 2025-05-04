Не хочется бегать по разным адресам в такой момент, хочется всё оформить в одном месте.
В ритуальных службах Московской области можно ли сразу заказать всё — от венка до катафалка?
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В ритуальных службах Московской области можно ли сразу заказать всё — от венка до катафалка?
В ритуальных службах Московской области можно ли сразу заказать всё — от венка до катафалка?
- Karoline
- Фанат
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- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 15 янв 2024, 21:51
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Re: В ритуальных службах Московской области можно ли сразу заказать всё — от венка до катафалка?
Вот туда никто не торопится, но когда надо — всё должно быть чётко. А то безалаберности и так хватает в жизни, не хватало и после.
- JamesReus
- Фанат
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- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 25 авг 2021, 19:10
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Re: В ритуальных службах Московской области можно ли сразу заказать всё — от венка до катафалка?
Смерть близкого — это всегда неожиданно. Мы не знали, с чего начать. Хорошо, знакомые подсказали https://vash-ritual.ru — сразу почувствовали, что здесь работают с уважением. Все организовали — от морга до кладбища. Без давления, с пониманием. Цены прозрачные, люди тактичные. Очень помогли в трудный момент.
- Paris
- Фанат
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- Сообщения: 196
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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