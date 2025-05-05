Из процедур избавления от долгов есть ли вариант без суда, но с законным основанием?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Из процедур избавления от долгов есть ли вариант без суда, но с законным основанием?

Новое сообщение Dertert » 05 май 2025, 00:01

Из процедур избавления от долгов есть ли вариант без суда, но с законным основанием?

Попал в трудную ситуацию — ищу решение, чтобы закрыть вопрос без последствий.



Dertert
Писатель
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 17 янв 2024, 00:34
Вернуться к началу

Re: Из процедур избавления от долгов есть ли вариант без суда, но с законным основанием?

Новое сообщение Paris » 05 май 2025, 01:50

Если залез — сам и вылезай. Не хотел считать — теперь считай проценты. Тут чудес не бывает.
Paris
Фанат
 
Сообщения: 196
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Финансы, деньги, инвестиции

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group