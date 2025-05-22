В какую цену сейчас идут выделенные серверы по аренде?

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В какую цену сейчас идут выделенные серверы по аренде?

Новое сообщение hailrevs » 22 май 2025, 21:36

В какую цену сейчас идут выделенные серверы по аренде? Ну я имею ввиду сколько аренда сейчас идет в месяц?


hailrevs
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Re: В какую цену сейчас идут выделенные серверы по аренде?

Новое сообщение sergdobrov » 22 май 2025, 22:31

Давненько уж не интересовался, надо будет глянуть тогда, если они работают еще.
sergdobrov
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Re: В какую цену сейчас идут выделенные серверы по аренде?

Новое сообщение dudkovew » 23 май 2025, 00:17

Если не ошибаюсь 149 долларов, но лучше сам все уточни, смотрю у них все еще в аренду выделенные серверы можно взять https://neironvps.com/ примерно посчитай, сколько у тебя за все время выйдет.
dudkovew
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