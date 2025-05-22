В какую цену сейчас идут выделенные серверы по аренде?
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В какую цену сейчас идут выделенные серверы по аренде?
В какую цену сейчас идут выделенные серверы по аренде? Ну я имею ввиду сколько аренда сейчас идет в месяц?
- hailrevs
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 10 фев 2024, 07:04
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Re: В какую цену сейчас идут выделенные серверы по аренде?
Давненько уж не интересовался, надо будет глянуть тогда, если они работают еще.
- sergdobrov
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 09 фев 2024, 22:27
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Re: В какую цену сейчас идут выделенные серверы по аренде?
Если не ошибаюсь 149 долларов, но лучше сам все уточни, смотрю у них все еще в аренду выделенные серверы можно взять https://neironvps.com/ примерно посчитай, сколько у тебя за все время выйдет.
- dudkovew
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 08 фев 2024, 02:45
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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