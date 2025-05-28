бинка » 28 май 2025, 18:54

Нам удалось получить гарантию на длительный срок в Альфа банке. К сожалению они выдают ее не всем. Если вам в этом банке откажут, зайдите на сайт Выберу и посмотрите список других банков, которые ее выдают.