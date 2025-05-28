Где получить банковскую гарантию
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Где получить банковскую гарантию
Кто может порекомендовать банк, который может выдать нам банковскую гарантию сроком на 10 лет на обеспечения исполнения контракта? Без гарантии у нас не получится выиграть тендер.
Последний раз редактировалось журка 28 май 2025, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
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журка
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:54
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Re: Где получить банковскую гарантию
Нам удалось получить гарантию на длительный срок в Альфа банке. К сожалению они выдают ее не всем. Если вам в этом банке откажут, зайдите на сайт Выберу и посмотрите список других банков, которые ее выдают.
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бинка
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:31
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Re: Где получить банковскую гарантию
На рынке не так много банков, которые выдают крупную гарантию на длительный срок. Мы пытались самостоятельно ее получить, но к сожалению ничего не вышло. В итоге мы обратились за помощью к специалистам маркетплейса ВЦБ, они помогли нам получить банковскую гарантию на обеспечение исполнения контракта https://vbankcenter.ru/bankovskaya-garantiya
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тулина
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 май 2025, 11:44
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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