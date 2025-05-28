Где получить банковскую гарантию

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Где получить банковскую гарантию

Новое сообщение журка » 28 май 2025, 18:51

Кто может порекомендовать банк, который может выдать нам банковскую гарантию сроком на 10 лет на обеспечения исполнения контракта? Без гарантии у нас не получится выиграть тендер.


Последний раз редактировалось журка 28 май 2025, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
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Re: Где получить банковскую гарантию

Новое сообщение бинка » 28 май 2025, 18:54

Нам удалось получить гарантию на длительный срок в Альфа банке. К сожалению они выдают ее не всем. Если вам в этом банке откажут, зайдите на сайт Выберу и посмотрите список других банков, которые ее выдают.
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Re: Где получить банковскую гарантию

Новое сообщение тулина » 28 май 2025, 18:59

На рынке не так много банков, которые выдают крупную гарантию на длительный срок. Мы пытались самостоятельно ее получить, но к сожалению ничего не вышло. В итоге мы обратились за помощью к специалистам маркетплейса ВЦБ, они помогли нам получить банковскую гарантию на обеспечение исполнения контракта https://vbankcenter.ru/bankovskaya-garantiya
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