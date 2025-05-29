dmitrijaverin085 » 29 май 2025, 19:14

Ребята, можете мне пояснить. Как влияет на выбор агрегатора наличие различных поддерживаемых криптовалют и возможность обмена между ними, и какие дополнительные функции могут быть важны? И может посоветуете сразу мне хороший агрегатор, буду очень вам благодарен.