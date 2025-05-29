Обменники криптовалют для России
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Обменники криптовалют для России
Ребята, можете мне пояснить. Как влияет на выбор агрегатора наличие различных поддерживаемых криптовалют и возможность обмена между ними, и какие дополнительные функции могут быть важны? И может посоветуете сразу мне хороший агрегатор, буду очень вам благодарен.
- dmitrijaverin085
- Писатель
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- Сообщения: 95
- Зарегистрирован: 06 мар 2025, 14:02
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