Обменники криптовалют для России

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Обменники криптовалют для России

Новое сообщение dmitrijaverin085 » 29 май 2025, 19:14

Ребята, можете мне пояснить. Как влияет на выбор агрегатора наличие различных поддерживаемых криптовалют и возможность обмена между ними, и какие дополнительные функции могут быть важны? И может посоветуете сразу мне хороший агрегатор, буду очень вам благодарен.


dmitrijaverin085
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