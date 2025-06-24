Кто где оформляет виртуальные карты — чтоб можно было подписки зарубежные оплачивать?
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Кто где оформляет виртуальные карты — чтоб можно было подписки зарубежные оплачивать?
Spotify не платится, Visa заблокирована. Кто где оформляет виртуальные карты — чтоб можно было подписки зарубежные оплачивать?
- Harlitood
- Фанат
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- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 01 ноя 2023, 03:31
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Re: Кто где оформляет виртуальные карты — чтоб можно было подписки зарубежные оплачивать?
Сначала надо пройти семь кругов регистрации, потом верификация, потом деньги вносишь — и только после этого узнаёшь, что нужный сервис с этой картой не работает. И что теперь? Куда бежать?
- bodrovgerman
- Писатель
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- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 28 ноя 2023, 16:49
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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