Кто где оформляет виртуальные карты — чтоб можно было подписки зарубежные оплачивать?

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Кто где оформляет виртуальные карты — чтоб можно было подписки зарубежные оплачивать?

Новое сообщение Harlitood » 24 июн 2025, 22:10

Spotify не платится, Visa заблокирована. Кто где оформляет виртуальные карты — чтоб можно было подписки зарубежные оплачивать?


Harlitood
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Re: Кто где оформляет виртуальные карты — чтоб можно было подписки зарубежные оплачивать?

Новое сообщение bodrovgerman » 24 июн 2025, 23:57

Сначала надо пройти семь кругов регистрации, потом верификация, потом деньги вносишь — и только после этого узнаёшь, что нужный сервис с этой картой не работает. И что теперь? Куда бежать?
bodrovgerman
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