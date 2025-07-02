Выбор поставщика бурового оборудования
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Выбор поставщика бурового оборудования
Насколько для вас важно, чтобы поставщик бурового инструмента обеспечивал не только отгрузку, но и техническое сопровождение, включая помощь в подборе инструмента под конкретные задачи и условия?
- belkodi
- Знаток
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- Сообщения: 293
- Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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