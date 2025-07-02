Выбор поставщика бурового оборудования

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Выбор поставщика бурового оборудования

Новое сообщение belkodi » 02 июл 2025, 12:33

Насколько для вас важно, чтобы поставщик бурового инструмента обеспечивал не только отгрузку, но и техническое сопровождение, включая помощь в подборе инструмента под конкретные задачи и условия?


belkodi
Знаток
 
Сообщения: 293
Зарегистрирован: 12 дек 2022, 18:15
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