кофе и бизнес

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кофе и бизнес

Новое сообщение perfectcircle » 05 авг 2013, 09:24

Привет!Кто нибудь любит кофе? Так вот на кофе можно даже подзаработать http://milishop.ru/index.php?ukey=auxpage_biznes-s-nami . Что же для этого нужно?

Всего-навсего – дать попробовать Вашим знакомым кофе или чай от Organo Gold, а что делать дальше читайте на сайте.



perfectcircle
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 авг 2013, 09:23
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Re: кофе и бизнес

Новое сообщение petrova77 » 22 ноя 2013, 15:44

Для всех, кто любит кофе: [url]gledanenakafe.com[/url]
petrova77
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 ноя 2013, 15:37
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Re: кофе и бизнес

Новое сообщение MonAmiKiev » 25 июн 2015, 01:03

Любите кофе? Заходите ко мне на сайт - http://coffeemap.com.ua здесь вы найдете:

Лучшие рецепты кофе и напитков на его основе;

Интересные факты про кофе;

Обзоры лучших кофеварок и кофемашин.

MonAmiKiev
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 00:15
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Re: кофе и бизнес

Новое сообщение natad820 » 13 дек 2023, 12:03

Только кофейные автоматы будут приносить прибыль с минимальным участием владельца. У меня в 4 точках стоят, и неплохой дополнительный доход с них получаю. На сайте https://uvenco.ru/vending можно посмотреть что они предлагают, и если что-то непонятно, все выяснить у менеджера
natad820
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Сообщения: 93
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 22:53
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