perfectcircle » 05 авг 2013, 09:24

Привет!Кто нибудь любит кофе? Так вот на кофе можно даже подзаработать http://milishop.ru/index.php?ukey=auxpage_biznes-s-nami . Что же для этого нужно?

Всего-навсего – дать попробовать Вашим знакомым кофе или чай от Organo Gold, а что делать дальше читайте на сайте.