Лолита » 27 дек 2017, 01:54

Сложно так сразу сказать. Но в любом случае замечу что выбор дебитной карты имеет свои плюсы...согласитесь что лучше мелочные бонусы даже, нежели ничего.

Хотя смею вас заверить что современные дебитные карты способны на многое, возможно даже более чем себе можете представить. В общем читала здесь http://reconomica.ru/деньги/как-выбрать-дебетовую-карту/ о том что дебитная карта от банка Тинькофф дает отличные бонусы для покупки в интернет магазинах, но явно говоря такие карты дают и реальные денежные возвраты. И даже это не предел таких карт, могу сказать что подобные карты могут так же осуществить вашу мечту о том чтоб на море поехать бесплатно.