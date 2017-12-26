В общем я хочу узнать о том какие же все таки карты лучше и каким образом выбирать такие карты?
Сколько можно сэкономить при помощи дебитных карт
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Сколько можно сэкономить при помощи дебитных карт
Нынче стали модны дебитные карты, для экономии.
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Джульета
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
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Re: Сколько можно сэкономить при помощи дебитных карт
Все зависит от условии использования.
Даже не знаю, многие Тинькофф рекомендуют.
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Карви
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 11:58
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Re: Сколько можно сэкономить при помощи дебитных карт
Сложно так сразу сказать. Но в любом случае замечу что выбор дебитной карты имеет свои плюсы...согласитесь что лучше мелочные бонусы даже, нежели ничего.
Хотя смею вас заверить что современные дебитные карты способны на многое, возможно даже более чем себе можете представить. В общем читала здесь http://reconomica.ru/деньги/как-выбрать-дебетовую-карту/ о том что дебитная карта от банка Тинькофф дает отличные бонусы для покупки в интернет магазинах, но явно говоря такие карты дают и реальные денежные возвраты. И даже это не предел таких карт, могу сказать что подобные карты могут так же осуществить вашу мечту о том чтоб на море поехать бесплатно.
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Лолита
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 19:22
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Re: Сколько можно сэкономить при помощи дебитных карт
Никак не сэкономить разве что всякие бонусы
- LVS
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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