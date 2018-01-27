Куда инвестировать средства

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Куда инвестировать средства

Новое сообщение Лолита » 27 янв 2018, 05:01

ПОмогите, куда инвестировать приличные средства.

Знаю что банк не вариант, какие другие варианты будут?



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Re: Куда инвестировать средства

Новое сообщение Харси » 27 янв 2018, 05:03

Лолита писал(а):ПОмогите, куда инвестировать приличные средства.

Знаю что банк не вариант, какие другие варианты будут?

Пожалуй что одно из лучших направлении для инвестирования сегодня это именно недвижимость.

Причем сейчас вот приличные предложения на недвижимость старого Кипра можно найти, вот именно с такими предложениями вам и стоит ознакомится, вот тут http://www.northcyprusdream.com/ можете посмотреть цены на недвижимость.

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Re: Куда инвестировать средства

Новое сообщение ivvi » 11 июл 2019, 13:12

Вариантов куда вложиться очень много, тут надо смотреть,в чем вы хорошо разбираетесь, стараться пользоваться лучшими банковскими предложениями, даже вот к примеру выбор РКО не так прост, хотя можно найти и сравнить на http://1000bankov.ru/rko/
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Re: Куда инвестировать средства

Новое сообщение Ayinesk23 » 22 авг 2019, 19:20

Можете диверсифицровать средства в несколько направлений. И часть вложить в торговлю на Форекс. Можете воспользоваться этими советниками. Это автоматизированная торговля робота, риски минимальны, зато доход получается больше, чем в банке, и, к тому же, в валюте, что может быть тоже важно. Ознакомьтесь с данным видом инвестиций, возможно вас заинтересует. Я, на данный момент, довольна результатом.
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