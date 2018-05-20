Если у вас есть кредиты, посоветуйте, где еще можно быстро его взять?
Где взять кредит?
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Где взять кредит?
Девочки, у кого есть кредиты, где брали, в каком банке? подвернулся сейчас хороший вариант купить квартиру в новострое, акция идет, скидки хорошие.. А у нас уже есть кредит на машину, окончательно погасим его через 2 года только. Поэтому сколько муж не ходил в банки, ему везде отказывают, на основании того что у нас уже есть не погашенный кредит. Мол, мы финансово не потянем второй.
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Лолита
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 19:22
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Re: Где взять кредит?
та мне тоже страшновато немного, но понимаете.. Мы живем в съемной квартире, платим чужому дяде каждый месяц по 500 долл. Очень хочется свое жилье, я лучше буду платить эти 500 долл в счет погашения кредита. Я даже согласна больше если будет сумма платежа, но зато я буду знать, что по кирпичику складываю свою квартиру, и когда-то она будет моя полностью.
так что я согласна рисковать. и муж согласен.
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JassKy
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:41
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Re: Где взять кредит?
Сейчас планируется ремонт в новостройке, скоро получм ключи. Сейчас начинаем присматривать материалы и прочее, тоже конечно будем брать кредит. Ставки по потребительским кредитам, конечно, пугают, но так как нам повезло, мы купили квартиру без ипотеки, считаем возможным взять кредит на ремонт. Квартиру будем сдавать, поэтому надеемся на небольшую сумму)
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Симбиоза
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 25 авг 2017, 07:51
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Re: Где взять кредит?
Если вам нужна небольшая сумма средств, то займ можете оформить в Ссылка на само оформление уйдет отсилы минут десять. А для оформления вам понадобится только паспорт (оригинал или копии) и ваш номер мобильного телефона.
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JassKy
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:41
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Re: Где взять кредит?
В интернете куча банковских сайтов и форумов, на которых как раз и можно узнать отзывы о разных кредитных предложениях.
И что же тут далее говорить, по отзывам стоит сказать что многие советуют именно московскую фирму ООО Доверие Недвижимость, в которой как раз и можно взять кредит на достаточно выгодных условиях и по адекватной процентной ставке.
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Джульета
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
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Re: Где взять кредит?
Небольшой займ можно оформить на сайте займер онлайн заявка оформить. Я пользовался этим сервисом. Все прошло успешно. Деньги вернул вовремя.
- razboyniks23
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 28 май 2018, 18:18
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Re: Где взять кредит?
Я если беру кредит то в МФО. Так намного проще и быстрее. Крупный суммы не занимаю, но 3-5 тыс. могу одолжить. Проценты как по мне нормальные, с учетом того что деньги поступают моментально и не нужно никуда бегать. Если постоянно сотрудничать с одной и той же компанией, то есть скидки на процент. Часто смотрю за обновлением рейтингов вот здесь https://srochniy-zaim.ru/, чтобы понять выгодно ли брать там где сейчас беру, или же сменить компанию.
- alanshor
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 фев 2019, 15:43
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Re: Где взять кредит?
Я предпочитаю кредитные карты с льготным периодом, нравится именно этот вариант, потому что можно не платить проценты, вот тут достаточно хороший выбор подобных карт http://rubanks.in/cards/ekaterinburg/grace-period/
- ivvi
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 18 фев 2019, 18:21
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Re: Где взять кредит?
Тут https://poiskmfo.ru/zaimy/na-kartu попробуйте оформить займ на карту.
- Samantha
- Писатель
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- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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Re: Где взять кредит?
БЫСТРЫЙ ЗАЙМ АБСОЛЮТНО ВСЕМ БЕЗ %
- Wlk23
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 18 июн 2018, 15:47
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Сообщений: 10 • Страница 1 из 1
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