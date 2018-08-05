Габриция » 05 авг 2018, 21:51

Дело такое, мама продает свою квартиру в питере и хочет перебраться к нам в москву.

В общем хочу сказать что нужно хорошее агенство недвижимости у нас в Москве, которое занимается помощь в поиске предложении на недвижимость и помощью в оформлении сделок.

Помогите советом, куда лучше всего обратится?