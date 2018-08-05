В общем хочу сказать что нужно хорошее агенство недвижимости у нас в Москве, которое занимается помощь в поиске предложении на недвижимость и помощью в оформлении сделок.
Помогите советом, куда лучше всего обратится?
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В общем хочу сказать что нужно хорошее агенство недвижимости у нас в Москве, которое занимается помощь в поиске предложении на недвижимость и помощью в оформлении сделок.
Помогите советом, куда лучше всего обратится?
Можно к примеру почитать в интернете отзывы, ознакомится с мнением и рекомендациями других людей, и по факту сделать таким образом свой выбор. Так же добавлю что вот тут http://www.incom.ru как раз мы обращались пару лет назад для покупки квартиры, и могу смело сказать что они оказались настоящими профессионалами своего дела.
Дело выбора за вами, агентств много, выбирайте самый оптимальный для себя вариант предложения.
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