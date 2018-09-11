На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?

Новое сообщение gambit » 11 сен 2018, 20:24

На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?


gambit
Писатель
 
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
Вернуться к началу

Re: На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?

Новое сообщение kerch » 11 сен 2018, 21:00

У меня как-то тоже стал мерцать экран на смартфоне. Я хотел было отнести его в ремонт, но мой друг посоветовал вначале глянуть вот эту статью https://expertland.ru/telefon/mertsaet-ekran . Советую, мне это помогло решить проблему, больше такого не повторялось.
kerch
Писатель
 
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
Вернуться к началу

Re: На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?

Новое сообщение hipe » 08 окт 2019, 18:45

Раскладушка если то шлейф отходит 100%
hipe
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 окт 2019, 19:14
Вернуться к началу

Re: На моём смартфоне вдруг начал мерцать экран. Как это можно исправить?

Новое сообщение glebushka » 08 окт 2019, 22:07

В ремонт чего думать по интернету еще никто не научился чинить
glebushka
Писатель
 
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Финансы, деньги, инвестиции

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group