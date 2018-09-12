Где открыть долларовый депозит на максимально выгодных условиях можно?
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Где открыть долларовый депозит на максимально выгодных условиях можно?
Где открыть долларовый депозит на максимально выгодных условиях можно?
- kerch
- Писатель
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- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Где открыть долларовый депозит на максимально выгодных условиях можно?
Если Вас интересуют вклады в иностранной валюте, то обязательно ознакомьтесь с предложениями данного банка https://rbank.by/life/deposits/foreign-currency/ . Доллары тут можно положить на депозит под очень даже привлекательный процент. Да и организация - реально надёжная.
- gambit
- Писатель
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- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Где открыть долларовый депозит на максимально выгодных условиях можно?
Сегодня действительно выгодно положить деньги на депозит - банки предлагают такую услугу - выгодно делать банковские вклады, хорошие проценты, рады такому выгодному вложению, быстро и действительно нам качественно помогли.
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OlgaDar
- Читатель
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- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 06 янв 2019, 18:22
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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