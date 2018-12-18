Предложения на загородную ипотеку

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Предложения на загородную ипотеку

Новое сообщение JardY » 18 дек 2018, 13:24

Сегодня ипотеку в Питере дают многие фирмы...это факт.

Но вот я тоже хочу брать ипотеку, при этом стоит заметить что интересует меня ипотека именно для покупки загородского жилья.

И как же взять такой кредит, выскажите свое мнение, куда лучше всего обращаться?



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Re: Предложения на загородную ипотеку

Новое сообщение Симбиоза » 18 дек 2018, 17:23

Практически загородная ипотека и городская ипотека ничем не отличается друг от друга.

В особенности могу сказать что здесь https://doveriye-estate.ru/articles/zagorodnaja-ipoteka-osnovnye-voprosy-formirovanija-zagorodnoj-ipoteki представлена полноценная информация по поводу того что собой представляет загородная ипотека и какие важные моменты стоит учитывать.

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Re: Предложения на загородную ипотеку

Новое сообщение ymka » 05 мар 2019, 23:43

Интересный в принципе вариант
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Re: Предложения на загородную ипотеку

Новое сообщение Вармолей » 05 мар 2019, 23:44

Здравствуйте, могу посоветовать вам инвестиции в московскую недвижимость. Первый взнос от 500 000 р. Рассрочка без % , офис продаж в Щелково http//xn----ctbjampbpdmkmlhhf.xn--p1ai ,телефон +7 (903) 570-32-16
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Re: Предложения на загородную ипотеку

Новое сообщение IvanovIvan » 16 дек 2021, 15:17

Сейчас очень много банков дают ипотеку или просто кредит. Можно в нескольких банках взять кредит на жилье, а выплачивать со временем. Но нужен первоначальный взнос.
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Re: Предложения на загородную ипотеку

Новое сообщение igrykrulit@mail.ru » 16 дек 2021, 15:42

Я брал ипотеку в прошлом году, но скажу я вам, что это нелегко оказалось. Много документов пришлось собирать и различных справок, но оно того стоит. Вы не забывайте, что первоначальный взнос должен быть немалый для одобрения ипотеки. Я брал частный займ, тут много предложений кредитования. У меня не было к сожалению такой суммы на руках. Теперь у меня мой собственный загородный дом есть.
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