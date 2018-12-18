Но вот я тоже хочу брать ипотеку, при этом стоит заметить что интересует меня ипотека именно для покупки загородского жилья.
И как же взять такой кредит, выскажите свое мнение, куда лучше всего обращаться?
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Но вот я тоже хочу брать ипотеку, при этом стоит заметить что интересует меня ипотека именно для покупки загородского жилья.
И как же взять такой кредит, выскажите свое мнение, куда лучше всего обращаться?
В особенности могу сказать что здесь https://doveriye-estate.ru/articles/zagorodnaja-ipoteka-osnovnye-voprosy-formirovanija-zagorodnoj-ipoteki представлена полноценная информация по поводу того что собой представляет загородная ипотека и какие важные моменты стоит учитывать.
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