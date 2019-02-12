Заработок на крипте

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Заработок на крипте

Новое сообщение Samantha » 12 фев 2019, 18:04

Доброго времени суток. Думаю вот, куда выгоднее всего на сегодняшний день инвестировать деньги. Вычитал статью эту https://profitmarkets.ru/p/7/kak-proverit-tranzaktsiyu-bitcoin на тему криптовалют. Интересно конечно все тут так расписано, но не знаю на самом ли деле все так хорошо. Что можете посоветовать мне по этому поводу, друзья?


Samantha
Писатель
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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Re: Заработок на крипте

Новое сообщение tiristor » 01 апр 2019, 22:35

Вроде бы как время для инвестирования уже потеряно и вряд ли крипта снова сильно вырастет. Никто не даст ей этого сделать
tiristor
Читатель
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 08 фев 2019, 14:54
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Re: Заработок на крипте

Новое сообщение mandarinka » 02 апр 2019, 00:10

Криптовалюты достаточно волатильный торговый инструмент на котором можно заработать. Но пассивное инвестирование сейчас вряд ли принесет вам много денег. Лучше попробовать заработать на трейдинге . Вот https://tradexperts.ru/Brokery-foreks несколько надежных брокеров у которых среди торговых инструментов есть популярные криптовалюты
mandarinka
Читатель
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 23:41
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Re: Заработок на крипте

Новое сообщение Vanya_vanya » 13 июн 2019, 18:04

Ничего вы не заработаете, только деньги потеряете, которые можно потратить на проститутки рядом с метро Чеховская в Москве и провести шикарный вечер в кругу красивых девочек способных на все. Фантазируйте и наслаждайтесь.
Vanya_vanya
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Re: Заработок на крипте

Новое сообщение deggion » 21 окт 2019, 14:28

Я в свое время на криптовалюте очень хорошо поднялся. После того, как курс биткоина упал, то мне пришлось думать о другой работе, но у меня даже образования не было. Когда я узнал, что есть возможность получить готовый гознак диплом за деньги, то я не упустил этой возможности и приобрел его у ребят http://diplomaland.com/, чтобы в дальнейшем найти достойную работу.
deggion
Писатель
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 09 май 2016, 11:30
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