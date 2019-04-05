Ликвидация ООО
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Ликвидация ООО
Как грамотно составить документы ?
- kozlovvalera
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
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Re: Ликвидация ООО
Под банкротством понимается что вы ничего не заплатите, и если назначенный руководитель решит ливюквидировать предприятие оно будет ликвидировано
- Станислав Саргаев
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 05 апр 2019, 18:43
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Re: Ликвидация ООО
Ребята! Я знаю отличный способ закрыть ООО с вашим минимальным участием, недорого и очень качественно. Все это делает данная компания http://likvidaciya-ooo.ru Все работники этой фирмы имеют высшее образование и опыт работы не менее 5 лет, так что в качестве результата можете быть уверенными.
- Senindmitriy
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:14
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Re: Ликвидация ООО
Через фирмы некоторые делают, а кто-то сам. У меня знакомый сам делал, правда он еще и юрист по образованию.
- Vasilevich
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:42
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Re: Ликвидация ООО
Ликвидация ООО это довольно таки сложный процесс, требующий хотя бы минимальных знаний, если вы сами хотите все выполнить. У меня брат вот не так давно тоже этим вопросом занимался, так он изучал тему, читал очень много. Вот к примеру тут много о чем написано про ликвидацию ООО: https://bankrotof.net/likvidacija-ooo/s-nulevym-balansom/ сами зайдите и почитайте, информация ценная.
- Григорий Савченко
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 22:10
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Re: Ликвидация ООО
Я в этом плохо разбираюсь
- absolute
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 мар 2019, 11:54
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Re: Ликвидация ООО
kozlovvalera писал(а):Как грамотно составить документы ?
На этой странице https://urstart.ru/raspredelenie-imushh ... ogo-litsa/ есть все нюансы закрытия ООО, но вообще я бы перепоручил это юристу, так как самому сложновато этим заниматься.
- Jimin
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 мар 2019, 16:23
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Re: Ликвидация ООО
Если хотит чтобы все прошло без проблем и без дальнейших последствий, то наймите грамотных юристов, они соберут все необходимые документы и все уладят, я заказывал абонентское юридическое обслуживание тут https://www.etalon-cons.ru/uslugi/yurid ... e-biznesa/ результатами доволен, можете даже предварительно проконсультироваться
- Valeriy12
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 14 мар 2019, 11:34
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Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
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