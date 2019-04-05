Ликвидация ООО

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Ликвидация ООО

Новое сообщение kozlovvalera » 05 апр 2019, 15:10

Как грамотно составить документы ?


kozlovvalera
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Сообщения: 15
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
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Re: Ликвидация ООО

Новое сообщение Станислав Саргаев » 05 апр 2019, 19:12

Под банкротством понимается что вы ничего не заплатите, и если назначенный руководитель решит ливюквидировать предприятие оно будет ликвидировано
Станислав Саргаев
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Сообщения: 12
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 18:43
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Re: Ликвидация ООО

Новое сообщение Senindmitriy » 06 апр 2019, 00:15

Ребята! Я знаю отличный способ закрыть ООО с вашим минимальным участием, недорого и очень качественно. Все это делает данная компания http://likvidaciya-ooo.ru Все работники этой фирмы имеют высшее образование и опыт работы не менее 5 лет, так что в качестве результата можете быть уверенными.
Senindmitriy
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Сообщения: 9
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:14
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Re: Ликвидация ООО

Новое сообщение Vasilevich » 06 апр 2019, 16:50

Через фирмы некоторые делают, а кто-то сам. У меня знакомый сам делал, правда он еще и юрист по образованию.
Vasilevich
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Сообщения: 11
Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:42
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Re: Ликвидация ООО

Новое сообщение Григорий Савченко » 06 апр 2019, 22:12

Ликвидация ООО это довольно таки сложный процесс, требующий хотя бы минимальных знаний, если вы сами хотите все выполнить. У меня брат вот не так давно тоже этим вопросом занимался, так он изучал тему, читал очень много. Вот к примеру тут много о чем написано про ликвидацию ООО: https://bankrotof.net/likvidacija-ooo/s-nulevym-balansom/ сами зайдите и почитайте, информация ценная.
Григорий Савченко
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Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 апр 2019, 22:10
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Re: Ликвидация ООО

Новое сообщение absolute » 30 апр 2019, 11:01

Я в этом плохо разбираюсь
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Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 мар 2019, 11:54
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Re: Ликвидация ООО

Новое сообщение Jimin » 30 апр 2019, 11:03

kozlovvalera писал(а):Как грамотно составить документы ?

На этой странице https://urstart.ru/raspredelenie-imushh ... ogo-litsa/ есть все нюансы закрытия ООО, но вообще я бы перепоручил это юристу, так как самому сложновато этим заниматься.

Jimin
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 мар 2019, 16:23
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Re: Ликвидация ООО

Новое сообщение Valeriy12 » 17 май 2020, 18:11

Если хотит чтобы все прошло без проблем и без дальнейших последствий, то наймите грамотных юристов, они соберут все необходимые документы и все уладят, я заказывал абонентское юридическое обслуживание тут https://www.etalon-cons.ru/uslugi/yurid ... e-biznesa/ результатами доволен, можете даже предварительно проконсультироваться
Valeriy12
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Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 мар 2019, 11:34
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