Jimin » 30 апр 2019, 11:03

kozlovvalera писал(а): Как грамотно составить документы ?

На этой странице https://urstart.ru/raspredelenie-imushh ... ogo-litsa/ есть все нюансы закрытия ООО, но вообще я бы перепоручил это юристу, так как самому сложновато этим заниматься.