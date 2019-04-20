Нужны именно советы по поводу того где найти грамотного юриста у нас в городе?
Юридические услуги по бизнесу
Модераторы: more, bot, translate
Юридические услуги по бизнесу
-
Катериночка
- Читатель
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 02 апр 2018, 19:06
-
Re: Юридические услуги по бизнесу
Вот именно в интернете можно огромное количество предложении на подобные услуги имеются, так что дело выбора уже в ваших руках. Ну а говоря о профессионалах, обратите внимание на подобное https://er-consulting.ru/ предложение.
-
Харси
- Читатель
-
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
-
Re: Юридические услуги по бизнесу
- tiristor
- Читатель
-
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 08 фев 2019, 14:54
-
Re: Юридические услуги по бизнесу
- mandarinka
- Читатель
-
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 23:41
-
Re: Юридические услуги по бизнесу
Для кредитных организаций (закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-I), а именно:
- банков с универсальной лицензией – 1 млрд. руб.;
- банков, центральных контрагентов — 300 000 000 руб.;
- небанковских кредитных организаций — 90 000 000 руб.
Для страховых компаний (закон «Об организации страхового дела» от 27.11.1992 № 4015-I): 120 000 000 руб. (базовый размер без учета коэффициентов).
- Komar
- Читатель
-
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 10:18
-
Вернуться в Финансы, деньги, инвестиции
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3