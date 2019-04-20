Юридические услуги по бизнесу

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Юридические услуги по бизнесу

Новое сообщение Катериночка » 20 апр 2019, 04:56

Нужен юрист, для консультации по вопросам фирмы.

Нужны именно советы по поводу того где найти грамотного юриста у нас в городе?



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Re: Юридические услуги по бизнесу

Новое сообщение Харси » 20 апр 2019, 04:57

Совсем не сложно заказать юридические услуги!

Вот именно в интернете можно огромное количество предложении на подобные услуги имеются, так что дело выбора уже в ваших руках. Ну а говоря о профессионалах, обратите внимание на подобное https://er-consulting.ru/ предложение.

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Re: Юридические услуги по бизнесу

Новое сообщение tiristor » 02 май 2019, 19:24

Ну так вы бы рассказали для начала в каком именно городе ищете юриста, а то что-то совсем непонятно
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Re: Юридические услуги по бизнесу

Новое сообщение mandarinka » 02 май 2019, 21:32

Хорошего юриста найти непросто так как сейчас очень много сомнительных специалистов , которые недавно только окончили вузы , но уже выдают себя за матерых профи. Сама не раз обращалась за помощью к этим https://pravx.ru/ юристам
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Re: Юридические услуги по бизнесу

Новое сообщение Komar » 27 сен 2019, 13:26

А меня интересовал вопрос как формируется уставной капитал ооо. Так минимальный размер уставного капитала для хозяйственных обществ установлен в следующем размере:

Для кредитных организаций (закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-I), а именно:

- банков с универсальной лицензией – 1 млрд. руб.;

- банков, центральных контрагентов — 300 000 000 руб.;

- небанковских кредитных организаций — 90 000 000 руб.

Для страховых компаний (закон «Об организации страхового дела» от 27.11.1992 № 4015-I): 120 000 000 руб. (базовый размер без учета коэффициентов).

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