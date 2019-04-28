адвокат по банкротству

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адвокат по банкротству

Новое сообщение Dima » 28 апр 2019, 15:22

Мне нужен адвокат по банкротству, у меня был бизнес Но дела пошли не в гору, теперь мне предстоит суд по банкротству


Dima
Читатель
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 13:38
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Re: адвокат по банкротству

Новое сообщение ВиллиВОнка » 28 апр 2019, 19:08

я вам не Завидую тем что вам предстоит суд по банкротству, всё ваше имущество выставят На торгах по банкротству
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: адвокат по банкротству

Новое сообщение Карабас » 29 апр 2019, 00:45

вообще очень сложно адекватно думать когда твое имущество вот-вот продадут На торгах по банкротству, и поэтому нужно нанимать только хорошего и проверенного адвоката найти которого вы можете тут https://alfayusticiya.ru Моя фирма обанкротилась и почти признали меня банкротом но адвокат нашёл выход из ситуации
Карабас
Писатель
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: адвокат по банкротству

Новое сообщение Seva » 28 июл 2020, 10:36

Ищите толкового адвоката
Seva
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 15:28
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