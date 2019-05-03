Покупка криптовалюты
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Покупка криптовалюты
Мне для работы нужна криптовалюта и мне нужно ее купить,вы мне можете подсказать где я могу ее купить по хорошей цене и по хорошему курсу ?
- Laurent
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Re: Покупка криптовалюты
Ну это вам лучше всего смотреть по различным биржам потому что так будет на много лучше так как вы сможете для себя выбрать самую подходящую биржу либо же обменник.
- Liberator
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Re: Покупка криптовалюты
Купить то ее и правда сейчас не проблема но вот проблема только лишь в том чтобы ее купить по нормальной цене,лично я себе покупал криптовалюту на этом сайте https://westchange.top вот на нем вы можете приобрести по очень хорошей цене а также и все происходит быстро и без обмана.
- Alyabyev
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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Re: Покупка криптовалюты
Всем привет, подскажите какой принцип работы обменника криптовалюты?
- Barclay
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 25 янв 2023, 18:53
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Re: Покупка криптовалюты
Добрий день, обмінник криптовалют це онлайн сервіс для швидкої купівлі або продажу криптовалюти (обміну) на фіатну валюту (гривня, долар, євро, тощо) з мінімальними комісіями та вигідним обмінним курсом. Наразі крипто обмінники вважаются найшвидшим інструментом для обміну криптовалют.
- Telman
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 янв 2023, 01:56
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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