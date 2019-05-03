Покупка криптовалюты

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Покупка криптовалюты

Новое сообщение Laurent » 03 май 2019, 03:03

Мне для работы нужна криптовалюта и мне нужно ее купить,вы мне можете подсказать где я могу ее купить по хорошей цене и по хорошему курсу ?


Laurent
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Сообщения: 47
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Re: Покупка криптовалюты

Новое сообщение Liberator » 03 май 2019, 05:03

Ну это вам лучше всего смотреть по различным биржам потому что так будет на много лучше так как вы сможете для себя выбрать самую подходящую биржу либо же обменник.
Liberator
Читатель
 
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Re: Покупка криптовалюты

Новое сообщение Alyabyev » 03 май 2019, 07:10

Купить то ее и правда сейчас не проблема но вот проблема только лишь в том чтобы ее купить по нормальной цене,лично я себе покупал криптовалюту на этом сайте https://westchange.top вот на нем вы можете приобрести по очень хорошей цене а также и все происходит быстро и без обмана.
Alyabyev
Читатель
 
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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Re: Покупка криптовалюты

Новое сообщение Barclay » 25 янв 2023, 18:55

Всем привет, подскажите какой принцип работы обменника криптовалюты?
Barclay
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 янв 2023, 18:53
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Re: Покупка криптовалюты

Новое сообщение Telman » 25 янв 2023, 18:56

Добрий день, обмінник криптовалют це онлайн сервіс для швидкої купівлі або продажу криптовалюти (обміну) на фіатну валюту (гривня, долар, євро, тощо) з мінімальними комісіями та вигідним обмінним курсом. Наразі крипто обмінники вважаются найшвидшим інструментом для обміну криптовалют.
Telman
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 янв 2023, 01:56
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