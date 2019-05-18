Хочу купить программу 1С

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Хочу купить программу 1С

Новое сообщение Oinar » 18 май 2019, 14:51

Хочу купить программу 1С, к кому можно обратится за такими услугами? Где ее купить?


Oinar
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 01 май 2019, 21:33
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Re: Хочу купить программу 1С

Новое сообщение Карабас » 18 май 2019, 17:17

ну вообще думаю что программу 1С можно купить в интернете, многие вообще программисты ее продают
Карабас
Писатель
 
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Хочу купить программу 1С

Новое сообщение ВиллиВОнка » 18 май 2019, 22:45

Здравствуйте, ну вообще 1С программу продают многие компании по IT аутсорсингу или просто какие то люди у которых свои продукты и своя собственная фирма, но вот у всех цены разные и могу вот в таком случае вам порекомендовать обратится сюда http://www.brg-consulting.ru
ВиллиВОнка
Писатель
 
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: Хочу купить программу 1С

Новое сообщение LVS » 08 июн 2019, 17:23

Купить мало ее придется еще и настраивать потом
LVS
Фанат
 
Сообщения: 178
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Хочу купить программу 1С

Новое сообщение Prokl » 08 июн 2019, 17:41

Можешь прямо сегодня заказать программу тут https://itcons99.ru предварительно проконсультируйся с их специалистами, они подскажут и помогут приобрести, настроить и будут обслуживать ваш программный комплекс при необходимости.
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
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Prokl
Знаток
 
Сообщения: 257
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Хочу купить программу 1С

Новое сообщение Vera » 31 июл 2023, 19:26

Для успешного бизнеса и правильного учета бухгалтерии нужны квалифицированные бухгалтера. В нынешнее время вести учет стало намного проще, так как появилось множество программ https://constanta.dn.ua/. С такими помощниками сдача отчетов стала в электронном виде - это без походов, без очередей, в удобное для вас время. Данные отчеты предназначены для работы в следующих конфигурациях: бухгалтерия, зарплата и управление персоналом, управление торговым предприятием, управление производственным предприятием. Информация о цене и инструкция по настройке типовых конфигураций доступна на сайте. Зайдя можно скачать все это.
Vera
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05 фев 2023, 21:27
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