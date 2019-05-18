Хочу купить программу 1С
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Хочу купить программу 1С
Хочу купить программу 1С, к кому можно обратится за такими услугами? Где ее купить?
- Oinar
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 01 май 2019, 21:33
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Re: Хочу купить программу 1С
ну вообще думаю что программу 1С можно купить в интернете, многие вообще программисты ее продают
- Карабас
- Писатель
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- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 15 апр 2019, 20:56
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Re: Хочу купить программу 1С
Здравствуйте, ну вообще 1С программу продают многие компании по IT аутсорсингу или просто какие то люди у которых свои продукты и своя собственная фирма, но вот у всех цены разные и могу вот в таком случае вам порекомендовать обратится сюда http://www.brg-consulting.ru
- ВиллиВОнка
- Писатель
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- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 16 апр 2019, 01:22
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Re: Хочу купить программу 1С
Купить мало ее придется еще и настраивать потом
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 178
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Хочу купить программу 1С
Можешь прямо сегодня заказать программу тут https://itcons99.ru предварительно проконсультируйся с их специалистами, они подскажут и помогут приобрести, настроить и будут обслуживать ваш программный комплекс при необходимости.
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
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Prokl
- Знаток
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- Сообщения: 257
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Хочу купить программу 1С
Для успешного бизнеса и правильного учета бухгалтерии нужны квалифицированные бухгалтера. В нынешнее время вести учет стало намного проще, так как появилось множество программ https://constanta.dn.ua/. С такими помощниками сдача отчетов стала в электронном виде - это без походов, без очередей, в удобное для вас время. Данные отчеты предназначены для работы в следующих конфигурациях: бухгалтерия, зарплата и управление персоналом, управление торговым предприятием, управление производственным предприятием. Информация о цене и инструкция по настройке типовых конфигураций доступна на сайте. Зайдя можно скачать все это.
- Vera
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 05 фев 2023, 21:27
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