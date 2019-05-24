Увеличение продаж

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Увеличение продаж

Новое сообщение gambit » 24 май 2019, 15:20

Существуют ли какие-то креативные способы увеличения продаж в интернет-магазине?


gambit
Фанат
 
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Увеличение продаж

Новое сообщение wenow » 24 май 2019, 19:48

Один такой метод я и сам использую. Уточните на досуге у представителей компании ВсеКлиенты, как узнать контакты пользователя зашедшего на сайт можно. Если говорить коротко и по существу, то на ресурс, или же его определённые разделы счётчик устанавливается, который передаёт Вам номера потенциальных клиентов.
wenow
Писатель
 
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Re: Увеличение продаж

Новое сообщение LVS » 13 июн 2019, 18:56

Мощная реклама и только больше ничего не поможет 8-)
LVS
Фанат
 
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Увеличение продаж

Новое сообщение Prokl » 14 июн 2019, 06:55

Вам надо посотрудничать с https://www.occ-group.ru они предоставляют услуги формирования клиентской базы и холодного обзвона, т.е. берут на себя работу с клиентами и это гарантированно приведет к росту продаж для вашего магазина, фирма серьезная, у них уже отработанные методики есть и как бы вам стоит им доверять
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 180
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Увеличение продаж

Новое сообщение otello34 » 12 мар 2021, 14:24

Можно каждому покупателю отправлять вместе с заказом подарок - карманный календарь. На самом деле это очень приятный бонус. Можете узнать, каким должен быть достойный календарик - http://uzinform.com.ua/news/2021/02/08/181554.html
otello34
Читатель
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 30 апр 2019, 19:09
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