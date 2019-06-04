Инвестиции
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Инвестиции
Во что лучше инвестировать, либо вложиться чтобы заработать?
- kozlovvalera
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
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Re: Инвестиции
В криптовалюту, говорят биткоин скоро будет вообще дорогой, хотя хз насколько это правда, сам хочу вкинуться)
- Vasilevich
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:42
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Re: Инвестиции
Конечно же выгодно в биткоин, вообще рекомендую прочитать статью об этом https://journal.tinkoff.ru/selected/bitcoin/ там написано почему стоит вкладываться и что это даст!
- Григорий Савченко
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 22:10
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Re: Инвестиции
в недвижимость разве что, остальное все временно, либо развалится, либо еще что-нибудь. Хотя не знаю, в интернете если, то можно попробовать, но с умом в криптовалюту
- Станислав Саргаев
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 05 апр 2019, 18:43
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Re: Инвестиции
Вообще вариантов заработать довольно таки много и инвестировать нужно правильно, скажу я вам. Поэтому вам бы лучше посмотреть вариант со строительством кроликофермы: http://pan-krol.ru/services/stroitelstvo-krolikoferm/ что очень выгодно. На сайте сами можете увидеть доходность в виде графика, там найдете. Сам хочу этим заняться, между прочим!
- Константин Васильевич
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 16:51
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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