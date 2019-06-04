Инвестиции

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Инвестиции

Новое сообщение kozlovvalera » 04 июн 2019, 03:31

Во что лучше инвестировать, либо вложиться чтобы заработать?


kozlovvalera
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Сообщения: 12
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
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Re: Инвестиции

Новое сообщение Vasilevich » 04 июн 2019, 20:18

В криптовалюту, говорят биткоин скоро будет вообще дорогой, хотя хз насколько это правда, сам хочу вкинуться)
Vasilevich
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 мар 2019, 15:42
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Re: Инвестиции

Новое сообщение Григорий Савченко » 05 июн 2019, 01:37

Конечно же выгодно в биткоин, вообще рекомендую прочитать статью об этом https://journal.tinkoff.ru/selected/bitcoin/ там написано почему стоит вкладываться и что это даст!
Григорий Савченко
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Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 апр 2019, 22:10
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Re: Инвестиции

Новое сообщение Станислав Саргаев » 05 июн 2019, 13:59

в недвижимость разве что, остальное все временно, либо развалится, либо еще что-нибудь. Хотя не знаю, в интернете если, то можно попробовать, но с умом в криптовалюту
Станислав Саргаев
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Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 18:43
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Re: Инвестиции

Новое сообщение Константин Васильевич » 20 окт 2019, 23:40

Вообще вариантов заработать довольно таки много и инвестировать нужно правильно, скажу я вам. Поэтому вам бы лучше посмотреть вариант со строительством кроликофермы: http://pan-krol.ru/services/stroitelstvo-krolikoferm/ что очень выгодно. На сайте сами можете увидеть доходность в виде графика, там найдете. Сам хочу этим заняться, между прочим!
Константин Васильевич
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 06 апр 2019, 16:51
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