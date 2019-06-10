Инвестиции в добычу ископаемых

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Инвестиции в добычу ископаемых

Новое сообщение Prokl » 10 июн 2019, 16:34

Есть инвестор у меня, просит собрать информацию о добыче полезных ископаемых, говорит вложиться хочет, я сейчас поэтому хочу выяснить какова конкуренция на этом рынке и с кем сотрудничать стоит, а с кем нет


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Re: Инвестиции в добычу ископаемых

Новое сообщение Miklakova » 11 май 2020, 09:19

Всем привет...Я хочу вот по поводу чего поинтересоваться:кто пробовал хайпить на инвестиционных проектах...? Как оно? Стоит ли того действительно, как описывает этот https://www.iqmonitor.ru/investicii/projects.html источник?
Miklakova
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