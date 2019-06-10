Инвестиции в добычу ископаемых
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Инвестиции в добычу ископаемых
Есть инвестор у меня, просит собрать информацию о добыче полезных ископаемых, говорит вложиться хочет, я сейчас поэтому хочу выяснить какова конкуренция на этом рынке и с кем сотрудничать стоит, а с кем нет
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 182
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Инвестиции в добычу ископаемых
Всем привет...Я хочу вот по поводу чего поинтересоваться:кто пробовал хайпить на инвестиционных проектах...? Как оно? Стоит ли того действительно, как описывает этот https://www.iqmonitor.ru/investicii/projects.html источник?
- Miklakova
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:24
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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