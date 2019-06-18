Smidt » 14 авг 2019, 12:07

Prokl писал(а): Есть предприятие нефтехимической отрасли, там проблемы есть с использованием энергоносителей, затраты сильно выросли, где-то имеется брешь настоящая куда уходит огромная часть денег, как найти потери и сделать энергоаудит?

Вам нужно действительно пересмотреть политику использования той же электроэнергии, подумать об автоматизации на предприятии, рекомендовал бы вам Электронмаш, как предприятие, которая занимается как раз этими делами, в частности системами электроснабжения и автоматизации, они могут помочь осовременить оборудование у вас http://www.electronmash.ru что поможет устранить множество проблем