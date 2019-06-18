Потери энергоносителей

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Потери энергоносителей

Новое сообщение Prokl » 18 июн 2019, 14:26

Есть предприятие нефтехимической отрасли, там проблемы есть с использованием энергоносителей, затраты сильно выросли, где-то имеется брешь настоящая куда уходит огромная часть денег, как найти потери и сделать энергоаудит?


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Re: Потери энергоносителей

Новое сообщение LVS » 18 июн 2019, 18:39

Prokl писал(а):Есть предприятие нефтехимической отрасли, там проблемы есть с использованием энергоносителей, затраты сильно выросли, где-то имеется брешь настоящая куда уходит огромная часть денег, как найти потери и сделать энергоаудит?

Что-то где-то воруют, как обычно и отсюда появляется проблема

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Re: Потери энергоносителей

Новое сообщение burbon » 19 июн 2019, 00:36

Prokl писал(а):Есть предприятие нефтехимической отрасли, там проблемы есть с использованием энергоносителей, затраты сильно выросли, где-то имеется брешь настоящая куда уходит огромная часть денег, как найти потери и сделать энергоаудит?

В таких слуаях проводится обычно энергоаудит специалистами какой-нибудь авторитетной компании, которые могут провести незаивимые исследования на вашем предприятии, НМА есть компания как раз из этой области http://nmaus.ru думаю никто лучше них не справится с поставленными задачами выявления энергопотерь в системе вашего предприятия

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Re: Потери энергоносителей

Новое сообщение glebushka » 14 авг 2019, 11:40

Я бы уволил главного энергетика
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Re: Потери энергоносителей

Новое сообщение Smidt » 14 авг 2019, 12:07

Prokl писал(а):Есть предприятие нефтехимической отрасли, там проблемы есть с использованием энергоносителей, затраты сильно выросли, где-то имеется брешь настоящая куда уходит огромная часть денег, как найти потери и сделать энергоаудит?

Вам нужно действительно пересмотреть политику использования той же электроэнергии, подумать об автоматизации на предприятии, рекомендовал бы вам Электронмаш, как предприятие, которая занимается как раз этими делами, в частности системами электроснабжения и автоматизации, они могут помочь осовременить оборудование у вас http://www.electronmash.ru что поможет устранить множество проблем

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