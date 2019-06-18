Потери энергоносителей
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Потери энергоносителей
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 134
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Потери энергоносителей
Prokl писал(а):Есть предприятие нефтехимической отрасли, там проблемы есть с использованием энергоносителей, затраты сильно выросли, где-то имеется брешь настоящая куда уходит огромная часть денег, как найти потери и сделать энергоаудит?
Что-то где-то воруют, как обычно и отсюда появляется проблема
- LVS
- Писатель
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- Сообщения: 97
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Потери энергоносителей
Prokl писал(а):Есть предприятие нефтехимической отрасли, там проблемы есть с использованием энергоносителей, затраты сильно выросли, где-то имеется брешь настоящая куда уходит огромная часть денег, как найти потери и сделать энергоаудит?
В таких слуаях проводится обычно энергоаудит специалистами какой-нибудь авторитетной компании, которые могут провести незаивимые исследования на вашем предприятии, НМА есть компания как раз из этой области http://nmaus.ru думаю никто лучше них не справится с поставленными задачами выявления энергопотерь в системе вашего предприятия
- burbon
- Писатель
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- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Re: Потери энергоносителей
- glebushka
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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Re: Потери энергоносителей
Prokl писал(а):Есть предприятие нефтехимической отрасли, там проблемы есть с использованием энергоносителей, затраты сильно выросли, где-то имеется брешь настоящая куда уходит огромная часть денег, как найти потери и сделать энергоаудит?
Вам нужно действительно пересмотреть политику использования той же электроэнергии, подумать об автоматизации на предприятии, рекомендовал бы вам Электронмаш, как предприятие, которая занимается как раз этими делами, в частности системами электроснабжения и автоматизации, они могут помочь осовременить оборудование у вас http://www.electronmash.ru что поможет устранить множество проблем
- Smidt
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
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