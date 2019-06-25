Где студенту в наше время дадут кредит?

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Где студенту в наше время дадут кредит?

Новое сообщение gambit » 25 июн 2019, 11:01

Где студенту в наше время дадут кредит? Подскажите, пожалуйста.


gambit
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Re: Где студенту в наше время дадут кредит?

Новое сообщение wenow » 25 июн 2019, 12:43

Могу с уверенностью Вам сказать, что кредиты студентам в наше время выдаёт компания GoFinGo. Ознакомиться с детальной информацией о ней Вы можете вот на этой странице https://rbs.kz/gofingo/ . Сам просто туда уже дважды обращался, вот в чём дело.
wenow
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Re: Где студенту в наше время дадут кредит?

Новое сообщение kozlovvalera » 05 июн 2020, 20:52

В мфо пускай главное студент не лезет. Это просто пропасть..
kozlovvalera
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Re: Где студенту в наше время дадут кредит?

Новое сообщение Григорий Савченко » 05 июн 2020, 23:38

Кредит всегда берите в надежных банках. Тем более сейчас такое время что многим он нужен. Лично я вот взял месяц назад кредит в Альфа-банке: https://alfabank.ru/get-money/credit/credit-cash/ и остался всем доволен т.к. процент очень хороший для меня. Зайдите на сайт и рассчитайте тоже.
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