Где студенту в наше время дадут кредит?
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Где студенту в наше время дадут кредит?
Где студенту в наше время дадут кредит? Подскажите, пожалуйста.
- gambit
- Фанат
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- Сообщения: 103
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Где студенту в наше время дадут кредит?
Могу с уверенностью Вам сказать, что кредиты студентам в наше время выдаёт компания GoFinGo. Ознакомиться с детальной информацией о ней Вы можете вот на этой странице https://rbs.kz/gofingo/ . Сам просто туда уже дважды обращался, вот в чём дело.
- wenow
- Писатель
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- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Re: Где студенту в наше время дадут кредит?
В мфо пускай главное студент не лезет. Это просто пропасть..
- kozlovvalera
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 19 мар 2019, 04:11
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Re: Где студенту в наше время дадут кредит?
Кредит всегда берите в надежных банках. Тем более сейчас такое время что многим он нужен. Лично я вот взял месяц назад кредит в Альфа-банке: https://alfabank.ru/get-money/credit/credit-cash/ и остался всем доволен т.к. процент очень хороший для меня. Зайдите на сайт и рассчитайте тоже.
- Григорий Савченко
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 06 апр 2019, 22:10
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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