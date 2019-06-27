Информация про криптовалюту?

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Информация про криптовалюту?

Новое сообщение Vimpelcom » 27 июн 2019, 11:34

Сейчас многие во многих местах в интернете говорят что криптовалюта уже не то что было изначально а я вот думал заняться как раз ею, скажите где я могу узнавать самую точную информацию?


Vimpelcom
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:03
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Re: Информация про криптовалюту?

Новое сообщение Crown » 28 июн 2019, 23:16

Я не сильно доверяю информации про крипту, размещаемой на форумах, или блогах, т.к. я уже часто сталкивался с не доставерной информацией.. Поэтому читаю, всё сейчас на специализированном под крипту ресурсе: http://cryptomoneytop.com вот и тебе рекомендую!
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Crown
Читатель
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 08 июн 2019, 14:44
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Re: Информация про криптовалюту?

Новое сообщение LVS » 11 июл 2019, 15:58

Кто на ней зарабатывает тот никогда не скажет мол то фигня
LVS
Фанат
 
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Информация про криптовалюту?

Новое сообщение Solonin » 26 май 2020, 15:42

Я планирую инвестировать в крипту!!!
Solonin
Читатель
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
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