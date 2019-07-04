Кредит
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Кредит
где взять кредит с маленьким процентом.
- ТониСтарк
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 12:10
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Re: Кредит
Мой вам совет лучше вообще не брать кредиты,без них лучше живется,а с кредитом тяжело.
- ЛюдмилаМарк
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 13:11
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Re: Кредит
Вот тут лучше всего взять кредит https://mosinvestfinans.ru/под залог недвижимости, я к ним тоже уже обращался, наше их по отзывам в интернете, в целом все хорошо. Рекомендую!
- olya.bazhenova.77@list.ru
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 14:47
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Re: Кредит
Я предпочитаю все же кредитные карты, для меня это очень удобно, я их часто использую, потому что деньги все время нужны то на одно, то на другое. Вот тут https://kreditblizko.ru/samara/karty/ можно посмотреть и выбрать их.
- ivvi
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 18 фев 2019, 18:21
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Re: Кредит
о какой сумме идет речь?
- Karolina
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 15:55
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Re: Кредит
ЛюдмилаМарк писал(а):Мой вам совет лучше вообще не брать кредиты,без них лучше живется,а с кредитом тяжело.
Невозможно с вами не согласится, но тяжелые времена требуют тяжелых решений и в жизни каждого человека могут внезапно возникнуть сложные финансовые проблемы. Нашей семье в этом году году довелось не сладко, сначала сын заболел, потом и свекровь. Набрались долгов и в конце-концов решили в банке взять займ под залог, иначе дальше никак.
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Viksa
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 13:23
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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