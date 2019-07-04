Viksa » 30 ноя 2020, 16:52

ЛюдмилаМарк писал(а): Мой вам совет лучше вообще не брать кредиты,без них лучше живется,а с кредитом тяжело.

Невозможно с вами не согласится, но тяжелые времена требуют тяжелых решений и в жизни каждого человека могут внезапно возникнуть сложные финансовые проблемы. Нашей семье в этом году году довелось не сладко, сначала сын заболел, потом и свекровь. Набрались долгов и в конце-концов решили в банке взять займ под залог, иначе дальше никак.