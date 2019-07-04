Кредит

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Кредит

Новое сообщение ТониСтарк » 04 июл 2019, 13:11

где взять кредит с маленьким процентом.


ТониСтарк
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Сообщения: 37
Зарегистрирован: 03 май 2019, 12:10
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Re: Кредит

Новое сообщение ЛюдмилаМарк » 04 июл 2019, 16:00

Мой вам совет лучше вообще не брать кредиты,без них лучше живется,а с кредитом тяжело.
ЛюдмилаМарк
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Сообщения: 32
Зарегистрирован: 03 май 2019, 13:11
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Re: Кредит

Новое сообщение olya.bazhenova.77@list.ru » 04 июл 2019, 20:19

Вот тут лучше всего взять кредит https://mosinvestfinans.ru/под залог недвижимости, я к ним тоже уже обращался, наше их по отзывам в интернете, в целом все хорошо. Рекомендую!
olya.bazhenova.77@list.ru
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Сообщения: 29
Зарегистрирован: 03 май 2019, 14:47
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Re: Кредит

Новое сообщение ivvi » 11 июл 2019, 12:59

Я предпочитаю все же кредитные карты, для меня это очень удобно, я их часто использую, потому что деньги все время нужны то на одно, то на другое. Вот тут https://kreditblizko.ru/samara/karty/ можно посмотреть и выбрать их.
ivvi
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Сообщения: 28
Зарегистрирован: 18 фев 2019, 18:21
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Re: Кредит

Новое сообщение Karolina » 30 ноя 2020, 13:21

о какой сумме идет речь?
Karolina
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Сообщения: 14
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 15:55
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Re: Кредит

Новое сообщение Viksa » 30 ноя 2020, 16:52

ЛюдмилаМарк писал(а):Мой вам совет лучше вообще не брать кредиты,без них лучше живется,а с кредитом тяжело.

Невозможно с вами не согласится, но тяжелые времена требуют тяжелых решений и в жизни каждого человека могут внезапно возникнуть сложные финансовые проблемы. Нашей семье в этом году году довелось не сладко, сначала сын заболел, потом и свекровь. Набрались долгов и в конце-концов решили в банке взять займ под залог, иначе дальше никак.

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Viksa
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Сообщения: 11
Зарегистрирован: 30 ноя 2020, 13:23
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