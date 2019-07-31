Dimotrex » 31 июл 2019, 09:21

Ну если вы так уверены, что потом выкупите авто из залога - то сдавайте. Но я бы лучше продал машину и все, так намного проще. Тем более, за нее больше денег можно выручить, ибо цену сам ставишь. Ну смотрите сами.