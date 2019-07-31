Деньги под залог авто - стоит ли?

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Деньги под залог авто - стоит ли?

Новое сообщение Kostara19 » 31 июл 2019, 06:29

Здарова всем. В общем, сейчас очень нужны деньги и думаю сдать авто в залог. Как думаете, стоит ли это делать? Просто продавать не хочу, ибо машина мне нравится и планирую ее выкупить потом.


Kostara19
 
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Re: Деньги под залог авто - стоит ли?

Новое сообщение Dimotrex » 31 июл 2019, 09:21

Ну если вы так уверены, что потом выкупите авто из залога - то сдавайте. Но я бы лучше продал машину и все, так намного проще. Тем более, за нее больше денег можно выручить, ибо цену сам ставишь. Ну смотрите сами.
Dimotrex
 
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