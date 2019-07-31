Деньги под залог авто - стоит ли?
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Деньги под залог авто - стоит ли?
Здарова всем. В общем, сейчас очень нужны деньги и думаю сдать авто в залог. Как думаете, стоит ли это делать? Просто продавать не хочу, ибо машина мне нравится и планирую ее выкупить потом.
- Kostara19
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 18:55
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Re: Деньги под залог авто - стоит ли?
Ну если вы так уверены, что потом выкупите авто из залога - то сдавайте. Но я бы лучше продал машину и все, так намного проще. Тем более, за нее больше денег можно выручить, ибо цену сам ставишь. Ну смотрите сами.
- Dimotrex
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:12
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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