Нужна помощь! Кто закрывал ИП?
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Нужна помощь! Кто закрывал ИП?
ИП давно открывал. Вчера получил письмо о том, что огромная сумма долга за не оплаченные налоги. Как действовать в такой ситуации? Какие документы подавать для закрытия?
- GameMen
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 11 июл 2019, 21:33
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