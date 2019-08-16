Нужна помощь! Кто закрывал ИП?

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Нужна помощь! Кто закрывал ИП?

Новое сообщение GameMen » 16 авг 2019, 21:08

ИП давно открывал. Вчера получил письмо о том, что огромная сумма долга за не оплаченные налоги. Как действовать в такой ситуации? Какие документы подавать для закрытия?


GameMen
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Зарегистрирован: 11 июл 2019, 21:33
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