Где арендовать офисы - Мск?

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Где арендовать офисы - Мск?

Новое сообщение Crown » 03 сен 2019, 05:27

Поделитесь опытом, как у вас в офисе организовано обслуживание компьютерной техники? Хочу сразу решить этот вопрос наиболее оптимально.


Crown
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 июн 2019, 14:44
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Re: Где арендовать офисы - Мск?

Новое сообщение DREAD » 03 сен 2019, 07:34

Многие переводят этот отдел в аутсорсинг, получается не плохая экономия для компании
DREAD
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 14 июл 2019, 21:05
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