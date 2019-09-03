Где арендовать офисы - Мск?
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Где арендовать офисы - Мск?
Поделитесь опытом, как у вас в офисе организовано обслуживание компьютерной техники? Хочу сразу решить этот вопрос наиболее оптимально.
- Crown
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 08 июн 2019, 14:44
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Re: Где арендовать офисы - Мск?
Многие переводят этот отдел в аутсорсинг, получается не плохая экономия для компании
- DREAD
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 21:05
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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