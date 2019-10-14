Говорят, что где-то в Кемерово есть курсы по сетевым технологиям. Кто подскажет, где проводится такое обучение?

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Говорят, что где-то в Кемерово есть курсы по сетевым технологиям. Кто подскажет, где проводится такое обучение?

Новое сообщение gambit » 14 окт 2019, 16:59

Говорят, что где-то в Кемерово есть курсы по сетевым технологиям. Кто подскажет, где проводится такое обучение?


gambit
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Re: Говорят, что где-то в Кемерово есть курсы по сетевым технологиям. Кто подскажет, где проводится такое обучение?

Новое сообщение wenow » 14 окт 2019, 19:07

Вы, скорее всего, имеете в виду компьютерную академию "Шаг", именно здесь многие проходят обучение, связанное с компьютерами, я тоже здесь в своё время учился. Рекомендую эту академию, здесь вы можете стать специалистом по сетевым технологиям https://kem.itstep.org/cyber-security
wenow
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