Говорят, что где-то в Кемерово есть курсы по сетевым технологиям. Кто подскажет, где проводится такое обучение?
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Говорят, что где-то в Кемерово есть курсы по сетевым технологиям. Кто подскажет, где проводится такое обучение?
Говорят, что где-то в Кемерово есть курсы по сетевым технологиям. Кто подскажет, где проводится такое обучение?
- gambit
- Писатель
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- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Говорят, что где-то в Кемерово есть курсы по сетевым технологиям. Кто подскажет, где проводится такое обучение?
Вы, скорее всего, имеете в виду компьютерную академию "Шаг", именно здесь многие проходят обучение, связанное с компьютерами, я тоже здесь в своё время учился. Рекомендую эту академию, здесь вы можете стать специалистом по сетевым технологиям https://kem.itstep.org/cyber-security
- wenow
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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