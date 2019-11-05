Решил купить электронные паллетные весы

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Решил купить электронные паллетные весы

Новое сообщение gambit » 05 ноя 2019, 14:16

Решил купить электронные паллетные весы. Где стоить они будут дешевле всего?


gambit
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Re: Решил купить электронные паллетные весы

Новое сообщение wenow » 05 ноя 2019, 16:08

Насколько мне известно, дешевле всего электронные паллетные весы сейчас будут стоить вот у этой организации https://vesyprom.com.ua/vesy-palletnie . По крайней мере, цен доступнее пока встречать нигде не доводилось. Качество там тоже - идеальное.
wenow
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