Подскажите
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Подскажите
В каком обменнике можно выгоднее всего обменять валюту? нужно рубли с киви на яндекс перекинуть.
- Trial
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 04 ноя 2019, 21:21
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Re: Подскажите
Привет. Могу посоветовать тебе мониторинг от https://kursoff.com/QWRUB/YAMRUB у них довольно-таки большая база обменников, да и возможность выбирать оптимальных исходя не только из курса, но и рейтинга, отзывов - очень удобно. Можешь попробовать.
- breath
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 04 ноя 2019, 21:00
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Re: Подскажите
Так посмотрите курсы в интернете и уже отсюда делайте конкретные выводы!
- Vanya_vanya
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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