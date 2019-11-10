Подскажите

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Подскажите

Новое сообщение Trial » 10 ноя 2019, 15:29

В каком обменнике можно выгоднее всего обменять валюту? нужно рубли с киви на яндекс перекинуть.


Trial
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 ноя 2019, 21:21
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Re: Подскажите

Новое сообщение breath » 10 ноя 2019, 15:30

Привет. Могу посоветовать тебе мониторинг от https://kursoff.com/QWRUB/YAMRUB у них довольно-таки большая база обменников, да и возможность выбирать оптимальных исходя не только из курса, но и рейтинга, отзывов - очень удобно. Можешь попробовать.
breath
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 ноя 2019, 21:00
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Re: Подскажите

Новое сообщение Vanya_vanya » 12 фев 2020, 19:29

Так посмотрите курсы в интернете и уже отсюда делайте конкретные выводы!
Vanya_vanya
Читатель
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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