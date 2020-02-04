Wlk23 » 04 фев 2020, 19:08

Как я превратил 1200 долларов в 2400 за 24 часа.

Продолжаю серию статей о том как я побывал на кардерском форуме carder.im и с кем я там поработал.

Сегодня речь пойдет о заливах и пользователи Scarface который их предлагает, его тему можно найти тут https://carder.im/index.php/topic/19125 ... ty-bankov/ . На них я наткнулся когда искал выход из этой порочной цепи воровоных айфонов на пути к свободе и независимости встала преграда в виде недостатка средств на открытие бизнеса который я так хотел по сути зачем я и влез в эти все чёрные дела и сейчас вы узнаете помогли ли мне в этом заливы грязных денег.

После достаточного успеха с Z33 ATNom мне стало страшно не найдут ли меня за покупку краденых с чужих карт телефонов все таки я купил их аж 7 штук, а это нанесло кому-то ущерба на несколько тысяч доларов и я подумал что нужно сделать быстро и много и уйти из чёрных дел. На форуме в проверенных предложениях я нашел Scarfacea, прочитал его условия и как понял я должен буду принимать их грязные ворованые деньги на свою чистую карту и отдавать им свои чистые деньги. Списался с продавцом, узнал что да как и работают ли они вообще и сказал что готов принять залив на альфу, продавец уточнил у меня какой у меня тип карты потому что от этого зависят лимиты, я сказал что у меня visa classic и он ответил что максимум можно залить 150 тысяч, я спросил сколько это будет стоить для меня, получил ответ что 75 тысяч, это деньги у меня оставались после работы с сербером и я мог ними рисковать небоясь ничего, думал в голове "легко пришли легко ушли" если меня кинут, отправил продавцу деньги и указал данные карты фио и ее номер и еще раз продублировал название банка и тип карты, через 20 минут двумя платежами по 74449 и 74449 мне поступило почти 149 тысяч рублей на мою альфу. Я оделся и поехал снимать их до того как карту заблокируют как меня предупредил продавец, добрался до банкомата и сделал уже точно не помню где-то 4 или 5 съемов по 20-25 тысяч рублей и поехал домой, написал продавцу, что все успешно снял и сделка закрыта, он попросил меня оставить отзыв, но я отказался так как не хотел светить свой аккаунт и думал уже как побыстрее сделать больше денег и соскачить с этой иглы легких денег из-за страха быть пойманым.

Я пошел искать предложения по заработку опять же в разделе проверенных предложений и наткнулся на одно очень интересное предложение которое показалось мне решением всех моих проблем и желаний на данный момент, узнать, что же было дальше можно в моей 3-ей заключительной части блога как я побывал на кардинг форуме и с чем я с него ушел. Подписывайтесь на блог, задавайте вопросы в комментарии, постараюсь ответить на них в следующей части.