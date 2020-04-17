profiz » 17 апр 2020, 17:33

Почему банковская сфера считается наиболее интеллектуальной областью деятельности человека? Жестокая конкуренция между финансово-кредитными учреждениями вынуждает их внедрять все самые передовые информационные технологии и привлекать высококвалифицированные кадры. Динамика работы любого банка поражает. Постоянно совершенствуются бизнес-процессы и внедряются новые продукты. Простой обыватель не успевает следить за акциями и порой теряется во всем их многообразии. Каждый банк старается выразить свою философию непохожими на других фишками. К их числу можно смело отнести официальный сайт. В этом отношении Сбербанк оставил далеко позади своих конкурентов.

Интересные статьи: http://stroypuls.ru/novosti-partnerov/153994/

На первый взгляд может показаться, что ресурс компании во всемирной сети – это всего лишь один из доступных способов познакомить простого человека с компанией, дать ему начальное представление о ней. Но когда мы имеем дело с банками, такой подход трансформируется коренным образом, и в результате мы получаем многофункциональный сервис. Недавно я из чистого любопытства зашел на страничку компании во всемирной сети и был приятно удивлен. Кроме общей информации, сайт данного финансово-кредитного учреждения предоставляет своим клиентам возможность осуществлять операции через специально разработанный интерфейс. В нашем случае ресурс выполняет следующие функции:

Интересные статьи: http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/society/48964734/

Знакомимся ближе

Дабы не быть голословным, предлагаю вам вместе совершить небольшое путешествие по страничкам официального ресурса флагмана финансового сектора нашей страны. Итак, чтобы попасть на сайт компании, необходимо в адресной строке своего браузера набрать «Сбербанк России». Первое, что бросается в глаза, - это оформление всего ресурса в зеленой цветовой гамме – корпоративных цветах компании. В целом, по сравнению с сайтами других банков, он выглядит динамично и бодро, и ощущается рука профессионалов дизайнерского дела.

От внешнего оформления давайте перейдем к функционалу. В своей ежедневной практике все банки пользуются сегментацией клиентов. То есть потребители услуг делятся на определенные категории. В разрезе рассматриваемого нами финансово-кредитного учреждения это:

Физические лица: рядовые граждане нашей страны.

Предприятия малого бизнеса.

Крупные юридические лица.

Интересные статьи: http://yerkramas.org/article/146098/mikrozajmy-%e2%80%93-oformlenie-bystro-i-bez-problem

Соответственно, каждой указанной категории посвящены определенные разделы сайта. Если выбрать категорию для физических лиц, то мы попадаем в область с продуктами для данного сегмента. А тут уже открывается бескрайнее поле для деятельности. Вниманию клиентов предлагаются всевозможные кредиты, депозиты, банковские карты, интерактивные услуги. То же самое можно сказать и о двух других направлениях, посвященных субъектам хозяйствования. Но специфика предпринимательской деятельности вносит определенные коррективы в ассортиментную линейку банковских продуктов для юридических лиц. Это касается как самих условий их использования, так и продуктового ряда.

Ни для кого не является секретом тот факт, что лидер банковского сектора России наращивает свое присутствие в станах ближнего зарубежья. В табличке ниже я специально привел адреса официальных WEB порталов дочерних структур в соседних государствах.

В заключение хочется добавить, что официальный сайт любой компании может быть высокоэффективным инструментом продаж. Сбербанк одним из первых в нашей стране осознал эту простую истину и взял ее на вооружение, разработав функциональные онлайн-сервисы для бизнеса.

Интересные статьи: https://penzavzglyad.ru/4to-nywno-znatj-o-rabote.dhtm