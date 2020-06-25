1kryptik » 25 июн 2020, 17:09

Спустя определенный промежуток времени, мы из очереди на получения квартиры - получили ключи от новой квартиры. Это знаменное событие случилось три месяца назад. Бествей лучший кооператив в своём роде! С ним можно всё!